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Кораллы оказались ровесниками динозавров
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Кораллы оказались ровесниками динозавров 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Современные кораллы оказались гораздо старше, чем считали ученые. Оказалось, что они существовали на Земле еще в эпоху динозавров, сообщает Current Biology.
Согласно общепринятой теории, кораллы возникли около 50 млн лет назад. Но генетический анализ показал — предки полипов и водорослей начали свою совместную жизнь примерно 160 млн лет назад, когда по планете бродили тираннозавры, цератопсы и зауроподы.
Отметим, что в последние годы состояние коралловых рифов вызывает у биологов все большие опасения. Потепление и повышение кислотности воды вредит им, вызывая обесцвечивание и лишая питательных веществ.
Ученые считали кораллы очень хрупкими и полагали, что они сильнее всех подвержены климатическим изменениям. Но, как гласит последнее исследование, они успешно пережили несколько планетарных катаклизмов, в корне менявших земную фауну и флору.
Генетики провели анализ ДНК симбиотических водорослей Symbiodinium (они живут внутри полипов) и определили, что они появились от общего предка примерно 165 миллионов лет назад. Со временем водоросли разделились на отдельные виды и рода.
Окаменелые останки кораллов показывают, что современные рифовые полипы возникли примерно в то же время. По словам ученых, подобный симбиоз позволил живым существам бурно развиваться и захватить весь Мировой океан.
Ранее ученые обнаружили, что крошечные кораллы способны объединяться между собой, чтобы атаковать и уничтожить добычу.
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