Ученые Сколтеха предложили новый метод изготовления электропроводящих гидрогелей

МОСКВА , 9 августа. / ТАСС /. Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и Массачусетского технологического института (MIT, США ) разработали новый метод изготовления высокопрозрачных, электропроводящих, растягиваемых гидрогелей, применяемых в тканевой инженерии, системах доставки лекарств, а также биоробототехнике. Об этом в четверг сообщает пресс-служба российского вуза.

Гидрогель, который представляют собой биосовместимый материал, идентичный человеческой коже, используют в тканевой инженерии, системах доставки лекарств, биомедицине, эластичной электронике, а также биоробототехнике. Электропроводящие гидрогели привлекают большой интерес исследователей в области науки о биоматериалах из-за их уникальных электрических свойств. Однако перед учеными стоит проблема, как эффективно повысить проводимость гидрогеля и оптимизировать процесс его получения.

"Ученые из Сколтеха и MIT, США предложили новый метод изготовления высокопрозрачных, электропроводящих, растягиваемых гидрогелей, модифицированных пленками однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ). В своей работе ученые представили одноэтапный метод сухого переноса пленок ОУНТ на гидрогель, который позволяет избежать типичных проблем, а также упростить весь процесс изготовления электропроводящих гидрогелей", — говорится в сообщении вуза.

Исследователи продемонстрировали два способа изготовления структур ОУНТ/гидрогель. В итоге им удалось получить новые прозрачные, эластичные, проводящие и биосовместимые структуры гидрогеля, модифицированного пленками ОУНТ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces.