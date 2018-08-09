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Ученые Сколтеха предложили новый метод изготовления электропроводящих гидрогелей
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Ученые Сколтеха предложили новый метод изготовления электропроводящих гидрогелей 

ТАСС 8 минут назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и Массачусетского технологического института (MIT, США) разработали новый метод изготовления высокопрозрачных, электропроводящих, растягиваемых гидрогелей, применяемых в тканевой инженерии, системах доставки лекарств, а также биоробототехнике. Об этом в четверг сообщает пресс-служба российского вуза.
Гидрогель, который представляют собой биосовместимый материал, идентичный человеческой коже, используют в тканевой инженерии, системах доставки лекарств, биомедицине, эластичной электронике, а также биоробототехнике. Электропроводящие гидрогели привлекают большой интерес исследователей в области науки о биоматериалах из-за их уникальных электрических свойств. Однако перед учеными стоит проблема, как эффективно повысить проводимость гидрогеля и оптимизировать процесс его получения.
"Ученые из Сколтеха и MIT, США предложили новый метод изготовления высокопрозрачных, электропроводящих, растягиваемых гидрогелей, модифицированных пленками однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ). В своей работе ученые представили одноэтапный метод сухого переноса пленок ОУНТ на гидрогель, который позволяет избежать типичных проблем, а также упростить весь процесс изготовления электропроводящих гидрогелей", — говорится в сообщении вуза.
Исследователи продемонстрировали два способа изготовления структур ОУНТ/гидрогель. В итоге им удалось получить новые прозрачные, эластичные, проводящие и биосовместимые структуры гидрогеля, модифицированного пленками ОУНТ.
Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces.
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