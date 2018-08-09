Ученые испугались гигантской дыры в земной атмосфере

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили гигантскую дыру в ионосфере. Аномалия нарушила циркуляцию теплого и холодного воздуха в земной атмосфере, передают «Дни.ру».

Исследователи выяснили, что аномалия возникла из-за внезапного потепления стратосферы. Это значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями зимой. Причиной стали атмосферные гравитационные волны, возникшие в воздушной оболочке планеты.

По мнению ученых, изучение образования ионосферных дыр позволит прогнозировать состояние внешних слоев атмосферы.

Ранее сообщалось, что специалисты из Университета Монаша в Мельбурне спрогнозировали, что число погибших от жары в ближайшее время резко увеличится. Ученые подсчитали, что могут быть тысячи жертв. К 2080 году в тропических и субтропических регионах пострадавших станет в пять раз больше из-за изменения климата и экстремальных погодных явлений.