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Ученые испугались гигантской дыры в земной атмосфере
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Ученые испугались гигантской дыры в земной атмосфере 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили гигантскую дыру в ионосфере. Аномалия нарушила циркуляцию теплого и холодного воздуха в земной атмосфере, передают «Дни.ру».
Исследователи выяснили, что аномалия возникла из-за внезапного потепления стратосферы. Это значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями зимой. Причиной стали атмосферные гравитационные волны, возникшие в воздушной оболочке планеты.
По мнению ученых, изучение образования ионосферных дыр позволит прогнозировать состояние внешних слоев атмосферы.
Ранее сообщалось, что специалисты из Университета Монаша в Мельбурне спрогнозировали, что число погибших от жары в ближайшее время резко увеличится. Ученые подсчитали, что могут быть тысячи жертв. К 2080 году в тропических и субтропических регионах пострадавших станет в пять раз больше из-за изменения климата и экстремальных погодных явлений.
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