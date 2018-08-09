Что стерло с Земли цивилизацию майя: ученые разгадали тайну

Ученым наконец удалось разгадать тайну гибели цивилизации майя: оказывается, все это время наука шла по неправильному пути.

Историкам было известно, что начиная с IX века нашей эры майя переживали глобальный упадок. Население сокращалось, из городов бежали люди, разрушались системы водоснабжения.

В качестве основных выдвигались две теории: эпидемия и завоевание другими народами Центральной Америки. Но после анализа отложений озера Чичанчанаб ( полуостров Юкатан ), ученым удалось доказать, что как раз в то время началась продолжительная засуха.

Примерно с 800 по 1000 год нашей эры количество осадков на полуострове снизилось на целых 70%. В то же время начался так называемый Средневековый климатический оптимум: повышенная солнечная активность в Северном полушарии привела к сильному потеплению климата.

И великую цивилизацию сгубило вовсе не вторжение извне. Майя погибли из-за продолжительной и очень сильной засухи — вот и весь секрет.