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Что стерло с Земли цивилизацию майя: ученые разгадали тайну
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Что стерло с Земли цивилизацию майя: ученые разгадали тайну 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ученым наконец удалось разгадать тайну гибели цивилизации майя: оказывается, все это время наука шла по неправильному пути.
Историкам было известно, что начиная с IX века нашей эры майя переживали глобальный упадок. Население сокращалось, из городов бежали люди, разрушались системы водоснабжения.
В качестве основных выдвигались две теории: эпидемия и завоевание другими народами Центральной Америки. Но после анализа отложений озера Чичанчанаб (полуостров Юкатан), ученым удалось доказать, что как раз в то время началась продолжительная засуха.
Примерно с 800 по 1000 год нашей эры количество осадков на полуострове снизилось на целых 70%. В то же время начался так называемый Средневековый климатический оптимум: повышенная солнечная активность в Северном полушарии привела к сильному потеплению климата.
И великую цивилизацию сгубило вовсе не вторжение извне. Майя погибли из-за продолжительной и очень сильной засухи — вот и весь секрет.
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