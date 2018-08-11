Зонд Parker приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние

НАСА готовится запустить зонд, который отправится к Солнцу. Ученые рассчитывают, что он приблизится к звезде на рекордно близкое расстояние — около шести миллионов километров.

Аппарат доставит к Солнцу чип, на который записали более миллиона имен землян. Стать частью проекта мог любой желающий, заявки принимали на сайте НАСА.

Зонд размером с небольшой автомобиль получил имя Parker Solar Probe в честь создателя термина «солнечный ветер». Ожидается, что Parker впервые сблизится с Солнцем в ноябре, а в декабре передаст новые данные на Землю.