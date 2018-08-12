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Зонд для изучения Солнца удалось запустить со второй попытки
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Зонд для изучения Солнца удалось запустить со второй попытки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В США на космодроме Канаверал состоялся успешный старт ракеты-носителя DeltaIV с зондом Parker Solar Probe. Осуществить запуск космического аппарата для исследования Солнца удалось только со второй попытки. Первоначально запуск был запланирован на 11 августа.
Как сообщает NASA, специальный зонд для исследования Солнца, автоматическая станция названная в честь американского 90-летнего астрофизика Юджина Паркера выйдет на орбиту вокруг Солнца и приблизится к нему на расстояние 6,4 миллиона километров — ближе, чем любой другой аппарат, ранее запущенный человечеством. Зонд войдет в пределы солнечной короны.
От сверхвысоких температур зонд призвано защитить специальное композитное покрытие из углепластика толщиной 11,43 сантиметра. Это должно обеспечить нормальное функционирование аппаратуры, предназначенной для изучения солнечной короны и солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, испускаемого светилом.
По расчетам ученых, до начала июля 2025 года зонд Parker Solar Probe совершит 24 витка вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тысяч километров в час. Во время трех последних витков аппарат должен пройти на расстоянии 6,08 миллионов километров от Солнца. Это в семь раз ближе рекордной дистанции, которая отделяла солнечную поверхность от аппарата Helios-2 в 1976 году.
Наблюдения автоматической станции позволят более точно прогнозировать «космическую погоду» в окрестностях Земли. Проект оценивается в 1,5 миллиарда долларов США.
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