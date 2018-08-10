НАСА завтра запустит зонд, который впервые «нырнет» в атмосферу Солнца

МОСКВА , 10 авг — РИА Новости . Завтра НАСА отправит в космос зонд Parker Solar Probe, который совершит 24 пролета через атмосферу Солнца и «нырнет» в нее в 2025 году. Его работа и гибель помогут астрономам раскрыть тайну рождения солнечного ветра, сообщает сайт космического агентства

"Все, что мы знаем об устройстве и работе короны, мы получили, используя телескопы и инструменты, расположенные далеко от Солнца. Мы выжали все, что только можно и нельзя из этих данных. Отправка зонда в атмосферу светила поможет нам проверить эти теории и реально увидеть то, что там происходит", — заявила Николин Виалл (Nicholeen Viall), одна из участниц миссии.

Прикоснуться к Солнцу

Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры десять тысяч градусов Кельвина. В пограничном слое между короной и фотосферой толщиной в несколько километров эта температура резко увеличивается в сотни тысяч раз и достигает нескольких миллионов градусов Кельвина.

Полноценное объяснение этого феномена, не вызывающего сомнений у большинства ученых, пока не существует. Многие астрономы считают, что атмосфера Солнца разогревается мощными выбросами плазмы и вспышками, периодически происходящими на его поверхности, однако однозначных свидетельств этого так и не было найдено.

Эту загадку сможет раскрыть зонд Parker Solar Probe, главной целью которого станет сближение с Солнцем на минимально возможное расстояние, около 6 миллионов километров, и изучение структуры его короны. Его жизнь завершится огненной смертью в раскаленной атмосфере светила, что произойдет, как ожидают ученые, в середине следующего десятилетия.

Если этому не помешает погода, PSP будет отправлен на орбиту Земли в 10 часов утра субботы со стартовой площадки Центра космических полетов НАСА имени Кеннеди во Флориде. По текущим оценкам НАСА, плохие метеоусловия возникнут завтра с вероятностью, не превышающей 30%.

После этого он отправится в семилетний круиз вокруг Солнца, во время которого он постепенно будет сближаться со светилом, «корректируя» траекторию полета при помощи силы притяжения Венеры, мимо которой он пролетит семь раз.

Идея создания подобного космического аппарата появились еще в конце прошлого века. Тем не менее, первые осязаемые планы по его постройке появились в НАСА лишь в 2009 году. Изначально специалисты агентства планировали запустить его в конце 2015 года, однако сокращение финансирования НАСА и задержки в сборке зонда вынудили их перенести его отправку в космос на лето 2018 года.

В прошлом году эта миссия была названа в честь астрофизика Юджина Паркера, первооткрывателя солнечного ветра. Как и его железный «тезка», Паркер стал своеобразным первопроходцем — до этого НАСА никогда не называло зонды в честь ныне живущих людей.

Космический солнцепек

По текущим планам научной команды миссии, PSP пролетит через корону светила 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Для того, чтобы зонд не сгорел во время первого такого рандеву, он оборудован огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала, чья толщина составляет 11 сантиметров, а длина и ширина — несколько метров.

Другая проблема, которую придется преодолеть первой «солнечной миссии» НАСА — ей необходимо набрать очень высокую скорость движения, необходимую для выхода на траекторию сближения с Солнцем. Как отмечают участники миссии, при «рандеву» со светилом зонд будет разгоняться до рекордно высоких скоростей — 200 километров в секунду или даже больше.

Траектория движения зонда Parker Solar Probe вокруг Солнца

Для решения этой проблемы инженеры НАСА максимально упрочили и облегчили конструкцию зонда — PSP весит всего 635 килограмм вместе с щитом и батареями. Помимо этого, они разработали сверхавтономную операционную систему, которая может решить все проблемы, возникающие в ходе сближений с Солнцем, и проводить исследования без участия людей.

Несмотря на малый вес и большие размеры щита, PSP оснащен четырьмя научными инструментами — магнитометром FIELDS, камерой WISPR, а также детекторами частиц SWEAP и ISIS . Они, как надеются ученые, помогут им увидеть то, как устроен солнечный ветер в той точке, где он рождается, и позволят понять, какую роль играют магнитные поля и микровспышки в разогреве короны.

Первые данные, как отмечают ученые, PSP получит уже в ноябре, когда он впервые пролетит через окрестности короносферы Солнца. Он передаст их на Землю примерно в декабре или в начале следующего года.