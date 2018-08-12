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NASA запустило аппарат для изучения Солнца
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Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым

NASA запустило аппарат для изучения Солнца 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ DELTA IV HEAVY СТАРТОВАЛА ВО ФЛОРИДЕ С ЗОНДОМ PARKER SOLAR PROBE, КОТОРЫЙ БУДЕТ ИЗУЧАТЬ СОЛНЕЧНУЮ КОРОНУ — НАСА
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