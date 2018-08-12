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NASA запустило аппарат для изучения Солнца
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NASA запустило аппарат для изучения Солнца
РИА Новости
4 часа назад
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РИА Новости
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