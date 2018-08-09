Ещё
Российские ученые создали робота с разумом младенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые создали робота с разумом младенца 

RB.ru 2 часа назад
Издание отмечают, что робот обладает алгоритмами познания окружающего мира, аналогичные младенцу. Авторы рассказали, что для реализации такого робота им пришлось создать новые модели нейронов, соответствующие по своим свойствам биологическому нейрону.
«Биологический нейрон — это самостоятельная самообучающаяся система распознавания образов», — пояснил Жданов
Обучение происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ. При этом для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной, заложенной программистами.
«В какой-то момент нейрон как бы говорит себе: Ага! Эта комбинация сигналов повторялась уже 20 раз. Это не может быть случайностью. Запомню-ка я ее и буду на нее реагировать… С этого момента он начинает сообщать вовне о распознавании этого образа», — рассказал Жданов.
RB.ru: последние новости
«Мне стало его жалко»: как робот заставил людей не выключать его «Известия»: ФСБ нашла способ узнать номера телефонов пользователей Telegram В «Сбербанке» рассказали о странах, где у россиян похищают средства с банковских карт чаще всего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян79
В России резко похолодает6
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео8
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева
«Они используют „лучи смерти“ и „препарируют“ инопланетян»13
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
04:47
«Драконовские санкции»: РФ ответила на слова США
Политика В мире
00:27
Фигурант дела о «Зимней вишне» попытался покончить с собой
Происшествия Криминал
04:03
В России резко похолодает
Погода Общество
01:10
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение