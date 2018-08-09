Российские ученые создали робота с разумом младенца

Издание отмечают, что робот обладает алгоритмами познания окружающего мира, аналогичные младенцу. Авторы рассказали, что для реализации такого робота им пришлось создать новые модели нейронов, соответствующие по своим свойствам биологическому нейрону.

«Биологический нейрон — это самостоятельная самообучающаяся система распознавания образов», — пояснил Жданов

Обучение происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ. При этом для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной, заложенной программистами.

«В какой-то момент нейрон как бы говорит себе: Ага! Эта комбинация сигналов повторялась уже 20 раз. Это не может быть случайностью. Запомню-ка я ее и буду на нее реагировать… С этого момента он начинает сообщать вовне о распознавании этого образа», — рассказал Жданов.