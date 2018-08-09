Российские ученые изучают грибы-убийцы

Исследования грибов, делающих из насекомых зомби, впервые за долгое время продолжились в Приморском крае . Ученые работали в заповеднике «Кедровая падь» на юго-западе края. Особые грибы паразитируют на насекомых, в частности муравьях, пчелах, жуках и бабочках.

«К примеру, кордицепс однобокий прорастает внутрь тел муравьев и буквально зомбирует жертву, создавая послушную марионетку. Пораженное насекомое забывает о своих нуждах, покидает сородичей и скитается в поисках благоприятного места для роста своего хозяина. Добравшись до идеального «жилья», гриб-паразит разрывает связи между мышцами насекомого, обездвиживая его, а затем медленно убивает… Стоит отметить, что людям «зомби-апокалипсис» не грозит, так как кордицепсы управляют лишь беспозвоночными животными», — рассказали в национальном парке «Земля леопарда».

Ученые изучают эти грибы не просто так. Они хотят выяснить, как грибы — организмы без мозга развили способность контролировать животных с мозгом. В будущем они смогут быть использованы для борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

Ранее «СП» писала о том, что ученые выяснили, что грибы помогли создать атмосферу Земли.

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