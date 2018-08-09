Самая дальняя радиогалактика: 12 млрд световых лет

Радиогалактики — крайне редкие объекты во Вселенной. Это колоссальные галактики со сверхмассивными черными дырами в центре, которые активно вбирают газ и пыль из окружающего пространства. Такая активность запускает высокоэнергетические лучи, которые способно разогнать заряженные частицы практически до скорости света. И такие потоки легко фиксируются на радиоволнах.

Сам факт того, что такие галактики существуют, удивил астрономов. Их открытие крайне важно для нашего понимания того, как формируются и эволюционируют галактики. Изучение подобных объектов также может пролить свет на формирование черных дыр, ставших причиной формирования и роста галактик.

Новое открытие сделано с помощью Гигантского метрового радиотелескопа в Индии , который первоначально и идентифицировал радиогалактику. Расстояние до нее потом было определено измерением красного смещения. Судя по последнему, ученые зафиксировали галактику в том состоянии, в каком она была 12 миллиардов лет назад.

Измерение красного смещения сказало астрономам о том расстоянии, на котором находится галактика. Чем дальше находятся галактики, тем быстрее они двигаются от нас, а потому свет от них кажется более красным из-за допплеровского сдвига. Соответственно, чем быстрее движется от нас галактика, тем сильнее красное смещение.

Предыдущая дальняя радиогалактика была зафиксирована в 1999 году. Ее красное смещение равно 5,19, тогда как у новой галактики оно 5,72.