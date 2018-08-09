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Самая дальняя радиогалактика: 12 млрд световых лет
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Самая дальняя радиогалактика: 12 млрд световых лет 

Популярная механика 41 минуту назад
Фото: Популярная механика
Радиогалактики — крайне редкие объекты во Вселенной. Это колоссальные галактики со сверхмассивными черными дырами в центре, которые активно вбирают газ и пыль из окружающего пространства. Такая активность запускает высокоэнергетические лучи, которые способно разогнать заряженные частицы практически до скорости света. И такие потоки легко фиксируются на радиоволнах.
Сам факт того, что такие галактики существуют, удивил астрономов. Их открытие крайне важно для нашего понимания того, как формируются и эволюционируют галактики. Изучение подобных объектов также может пролить свет на формирование черных дыр, ставших причиной формирования и роста галактик.
Новое открытие сделано с помощью Гигантского метрового радиотелескопа в Индии, который первоначально и идентифицировал радиогалактику. Расстояние до нее потом было определено измерением красного смещения. Судя по последнему, ученые зафиксировали галактику в том состоянии, в каком она была 12 миллиардов лет назад.
Измерение красного смещения сказало астрономам о том расстоянии, на котором находится галактика. Чем дальше находятся галактики, тем быстрее они двигаются от нас, а потому свет от них кажется более красным из-за допплеровского сдвига. Соответственно, чем быстрее движется от нас галактика, тем сильнее красное смещение.
Предыдущая дальняя радиогалактика была зафиксирована в 1999 году. Ее красное смещение равно 5,19, тогда как у новой галактики оно 5,72.
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