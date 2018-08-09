На Солнце появились образования, похожие на порталы 

Спутники прислали снимки Солнца, на которых заметны странные пятна неизвестного происхождения и их не могут объяснить даже учёные. Наше светило таит в себе огромное количество тайн и учёные только начинают постигать эти загадки, но на многие аномалии у Солнца у них просто нет ответа. В данном случае появилась серия колец на симметричных участках, но каким образом они образовались и для какой цели, пока непонятно. Учёные отмечают правильную геометрию пятен и отбрасывают версии о дефектах фотографий, а также возможных метеоритов, комет и версии о излучении от Солнца. Часть людей попыталась получить комментарии у сотрудников NASA, но те попросту отказались говорить что-либо о природе аномалии. Либо они просто не хотят разглашать информацию, которой обладают или же на самом деле понятия не имеют, что происходит на Солнце. Уфологи в свою очередь уверены в том, что причиной появления пятен является деятельность инопланетного разума, либо на Солнце открываются таинственные порталы, но куда они могут вести никто понятия не имеет.