Ученые выяснили, что привело к гибели цивилизации майя 

Цивилизация майя достигла невероятных высот в астрономии, архитектуре, а также математике и других сферах. Однако порядка тысячелетия назад исчезли последние ее представители. Ученые современности выдвигали массу предположений, пытаясь объяснить что оказалось причиной гибели целой цивилизации, но современные способы исследования помогли найти ответ. Многие эксперты имели убежденность в том, что гибель представителей майя вызвала продолжительная засуха в данном регионе, а новые научные работы помогли подтвердить указанную теорию. Даже больше, теперь ученые знают, насколько суровой была погода в период существования майя, и как сложно им приходилось жить в этой местности. На территории полуострова Юкатан, размещенного в Центральной Америке, можно найти озеро Чичанчанаб. Оно раскинулось едва ли не в центре площади, занимаемой цивилизацией майя. Ученые считают его основным показателем климата всего региона, и в 1990-е осадки озера детально изучили. В частности, экспертов интересовал процесс изменения соотношения тяжелых и легких изотопов кислорода. В результате исследования удалось узнать, что в годы классического периода майя здесь преобладала засушливая погода. Однако технологии прошлого века не сравнятся с современными разработками ученых, поэтому первые исследования не могут показать насколько сухим был климат Юкатана времен майя. Благодаря новым экспериментам ученые смогли выяснить, были ли погодные условия того времени достаточно агрессивными, чтобы уничтожить настолько развитую цивилизацию. Представители Кембриджского университета провели измерения изотопов кислорода и водорода молекул воды, которые предварительно отбирались в отложениях на дне озера. Ученые пришли к заключению, что на протяжении 400 лет суммарные объемы осадков водоема достигали 41-54%, когда влажность была понижена на 5-7%. Этот показатель является достаточным для того, чтобы сильно повлиять на испарения. Изменения климата оказали серьезное воздействие на сельскохозяйственную промышленность цивилизации майя. Последние десятилетия жизни людей оказались наиболее тяжелыми, а все потому, что вероятность осадков в данной местности сократилась на 70%. Даже современные поселения не способны запастись продовольственными ресурсами для выживания на продолжительный срок, и майя не стали исключением. В пик существования майя площадь водосбора озера составила 1200 мм осадков ежегодно, что наблюдается и в современности. Этого количества влаги было бы достаточно для непривередливых культур, однако майя предпочитали выращивать такие влаголюбивые растения, как хлопок. Имеются свидетельства того, что засуха настигала регион проживания майя в одно и то же время. По завершении позднего классического периода существования загадочной культура майя не вымерла полностью, но граждане значительно расселились по территории в поисках регулярного источника воды. Благодаря подробному изучению жизни цивилизации и причин ее гибели ученые смогли дополнить картину вероятных причин уничтожения современного общества. Города майя погибли из-за изменения климата, при котором могли бы продолжать существовать другие цивилизации, что приводит к тому, что климатические сдвиги являются более опасным, нежели перемена температур и осадков.]]>