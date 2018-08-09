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Российский учёный разработал уникального робота
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Российский учёный разработал уникального робота 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Парламентская газета
Отечественный математик создал инновационного робота, который может самостоятельно познавать мир, сообщает «Русская планета».
В основе разработки — компьютерные алгоритмы, которые воспроизводят процесс изучения окружающей обстановки ребёнком. В первую очередь эксперты представили схемы работы для вычислительной машины: исследователи разработали нейронные модели, полностью соответствующие биологическим, благодаря чему программа может накапливать сведения, анализировать данные и моделировать определённые эмоции.
Таким образом, каждый нейрон отвечает за распознавание отдельного образа. Причём устройство сможет различать как положительные, так и отрицательные впечатления. Предполагается, что в перспективе учёный создаст уникальный тип машины, которая научится приспосабливаться к действительности.
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