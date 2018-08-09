Российский учёный разработал уникального робота

Отечественный математик создал инновационного робота, который может самостоятельно познавать мир, сообщает «Русская планета».

В основе разработки — компьютерные алгоритмы, которые воспроизводят процесс изучения окружающей обстановки ребёнком. В первую очередь эксперты представили схемы работы для вычислительной машины: исследователи разработали нейронные модели, полностью соответствующие биологическим, благодаря чему программа может накапливать сведения, анализировать данные и моделировать определённые эмоции.

Таким образом, каждый нейрон отвечает за распознавание отдельного образа. Причём устройство сможет различать как положительные, так и отрицательные впечатления. Предполагается, что в перспективе учёный создаст уникальный тип машины, которая научится приспосабливаться к действительности.