Ученые назвали главный минус искусственного охлаждения Земли

Группа специалистов из Калифорнийского университета в Беркли провела исследование, в ходе которого ученые выяснили, каких негативных последствий стоит ожидать, если мы попытаемся остановить глобальное потепление с помощью распыления аэрозольных частиц в стратосфере.

Оказалось, что искусственное похолодание может спровоцировать резкий упадок урожая.

Это исследование ученые провели не случайно, так как в последнее время стала популярна геоинженерная идея об искусственном охлаждении Земли с помощью распыления в стратосфере аэрозолей, содержащих соединения серы.

Некоторые ученые предполагают, что это поможет снизить количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, и замедлит рост средней температуры. Но как такие действия повлияют на жизнь планеты, в том числе, на сельское хозяйство, сказать трудно.

Так как проводить такие масштабные геоинженерные эксперименты пока невозможно, авторы исследования решили изучить прообраз этого процесса — извержения крупных вулканов, во время которых в атмосферу выбрасывается несколько миллионов тонн диоксида серы.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что такие выбросы приведут к затемнению планеты, что скажется на росте сельскохозяйственных культур.

Для сельского хозяйства негативные последствия этого метода по масштабам равны выгодам. Это примерно как экспериментальное хирургическое лечение: побочные эффекты, похоже, ничем не лучше самой болезни, — рассказали авторы работы.

В своем исследовании ученые проанализировали данные об урожае кукурузы, сои, риса и пшеницы в 105 странах за период с 1979 по 2009 годы, а также показатели аэрозолей в стратосфере. Известно, что в этот промежуток времени произошло два извержения вулканов: Эль-Чичон в Мексике в 1982 году и филиппинский Пинатубо в 1991 году.

Статистика показала, что дополнительное рассеивание света из-за аэрозолей сильно снижало урожайность всех исследуемых культур. Ученые составили компьютерную модель, которая показала, как будет меняться урожай в зависимости освещенности нашей планеты.

Теоретически сельхозпроизводители могут адаптироваться к снижению освещенности, например, выбирая более устойчивые к нему сорта, однако возможность и пределы такой адаптации оценить трудно, — выяснили авторы работы.

Ученые уточняют, что их исследование не призывает отказаться от метода распыления, а заставляет лишний разобраться с рисками таких проектов, о которых пока известно очень мало.