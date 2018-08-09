Названы опасные последствия искусственного охлаждения Земли

Попытки остановить глобальное потепление могут принести больше вреда, чем пользы, предостерегают ученые. Это относится, к частности, к проекту по распылению в стратосфере аэрозольных частиц. Возможно, это понизит температуру, но также приведет к массовым неурожаям, сообщает Nature.

Напомним, геоинженеры уже не раз выступали с предложением распылить над Землей частицы с соединениями серы. Они будут препятствовать солнечным лучам, и планета перестанет сильно нагреваться.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли решили просчитать все последствия такого рискованного шага. Они проанализировали результаты извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, который выбросил в атмосферу примерно 20 млн тонн диоксида серы. Глобальная температура благодаря этому понизилась на полградуса.

Оказалось, что, хотя отсутствие сильной жары помогает посевам, они очень страдают от сокращения солнечного света. Анализ данных показал, что крупные извержения действительно снижали урожайность, и выгодные климатические условия лишь частично это компенсировали.

Исследователи сделали вывод, что подобный эффект от аэрозольного распыления частиц начисто перекроет его пользу.

Возможно, он благотворно скажется на других областях экономики. Но, в любом случае, перед подобными экспериментами следует тщательно изучить все возможные итоги.

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