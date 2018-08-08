Китайские ученые разработали голубей‐дронов

Руководство Китая придумало новый способ вести контроль над парками и местами массового скопления людей. Вместо обычных видеокамер они используют голубей‐дронов, которых протестировали более двух тысяч раз. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Разработкой птиц-шпионов занимались китайские ученые во главе с Сун Бифэном, профессором Северозападного политехнического университета Сианя. Издалека дроны, которые весят 200 граммов и развивают скорость до 40 километров в час, ничем не отличаются от обычных голубей.

Роботы практически бесшумны и оснащены бортовым компьютером, видеокамерой, спутниковой связью и GPS-навигацией. В будущем специалисты планируют модернизировать их.