Ученые научили дроны отпугивать птиц от самолетов

Беспилотные летательные аппараты теперь могут отпугивать стаи птиц подальше от аэропортов. Соответствующую разработку презентовали ученые Калифорнийского технологического института, сообщил журнал IEEE Transactions on Robotics.

Так, группа исследователей создала алгоритм, который анализирует поведение стаи птиц, после чего позволяет корректировать его, уводя таким образом пернатых подальше от самолетов.

Ученые отмечают, что человеку управлять таким беспилотником небезопасно, поскольку существует высокая вероятность ошибки, и птицы могут быть направлены в сторону самолета, а не от него, как должно быть.

Исследователи предлагают применять дроны попарно — пока один отгоняет птиц, другой со стороны наблюдает за действиями своего «товарища» и координирует его, просчитывая возможную траекторию передвижения стаи.

Для авиации опасность птиц представляет реальную проблему. Так, столкновение самолета с пернатыми может стать причиной выхода из строя двигателя, или же вовсе падения воздушного судна.