Увеличение количества осадков ухудшило способность лесных почв поглощать метан

Американские ученые установили, что лесные почвы стали поглощать меньше метана. Причиной этому исследователи видят увеличение количества осадков, спровоцированное изменением климата. О работе ученых, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает издание Phys.org.

Эксперты провели мониторинг на двух экспериментальных территориях: в течение 2002-2015 гг. они измеряли поглощение метана на восьми участках в экспериментальном лесу Хаббард-Брук и в течение 1998-2016 гг. — в четырех городских и четырех сельских лесах Балтимора. Как отмечают ученые, эти измерения охватывают собой наиболее продолжительный срок за все время наблюдений.

Авторы работы установили, что за время проведения анализа поглощающая способность лесных почв Балтимора снизилась на 62%, а сельских — на 53%. В Хаббард-Брук показатели упали на 74-89%.

Кроме того, исследователи проанализировали 317 статей в рецензируемых научных журналах, опубликованных с 1987 по 2015 гг. Это дало ученым возможность оценить поглощение метана в лесах в 30-градусных широтах по всему миру и сопоставить с изменением количества осадков. Эксперты констатировали, что за время проведения анализа поглощение метана лесными почвами снизилось на 77%. Особенно резко поглощающая способность почв ухудшилась в лесах, расположенных между 0 и 60 градусами северной широты, где количество осадков заметно возросло.

Специалисты объясняют ситуацию присутствием в почвах метанотрофных бактерий — организмов, использующих метан в качестве источника углерода и энергии. Для выживания метанотрофам нужен доступ к метану. Во влажной земле газ хуже рассеивается, поэтому микроорганизмам его сложнее поглощать. По прогнозам специалистов, осадки будут становиться более обильными по мере изменения климата, поэтому поглощающая способность будет только ослабевать.

Между тем соавтор исследования, старший научный сотрудник Института экосистемных исследований Кэри Питер Гроффман считает, что роль лесных почв в поглощении метана переоценивают. «Мы не можем полагаться на природные процессы в решении проблем с парниковыми газами. Так же как деревья и океаны не всегда смогут поглощать диоксид углерода, так и лесные почвы не смогут всегда задерживать метан и не выпускать его в атмосферу», — пояснил ученый.

По словам ведущего автора исследования из Сычуаньского сельскохозяйственного университета (Sichuan Agricultural University) Сянъинь Ни, работа поможет принимать решения, касающиеся деятельности, которая провоцирует выбросы парникового газа.

"Мы должны убедиться, что используем самые точные из доступных инструментов для анализа источников и хранилищ метана", — заключил ученый.

Материал предоставлен проектом "+1".