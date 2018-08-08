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Ученые рассказали, почему кошки больше любят женщин 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты из Университета Лорана Этвеша провели эксперимент с участием 157 владельцев пушистых питомцев.
Ученые выяснили, что женщины более способны формировать тесную эмоциональную связь со своими домашними животными, в том числе и кошками, чем мужчины. К такому выводу пришли венгерские эксперты.
Специалисты из Университета Лорана Этвеша провели эксперимент с участием 157 владельцев кошек. Выяснилось, что женщины чаще взаимодействуют со своими питомцами: разговаривают с ними, знают, какая пища им необходима, а какая вредна, а также, какие игрушки им больше нравятся. Кроме того, хозяйки чаще улыбаются своим кошкам и понимают их эмоции. Самая тесная взаимосвязь, по мнению ученых, существует между женщинами и старыми кошками, а самая худшая — между мужчинами и котятами.
Во время исследования специалисты пытались выяснить, могут ли пушистые питомцы быть такими же компаньонами как собаки. По мнению ученых, у более старых животных можно обнаружить признаки эмоциональной привязанности, а тесная связь с хозяйками, скорее всего, возникает из-за большей эмпатичности.
Итоги исследования опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.
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