Российские физики продвинулись в создании квантового компьютера

Московские учёные приступили к созданию инновационных процессоров, которые подойдут для работы квантовых компьютеров, сообщает «Русская планета».

В основе электронных блоков лежат сверхпроводниковые материалы. Сам процессор будет многокубитным — именно этот элемент является важнейшим структурным компонентом квантовой вычислительной машины. Несмотря на небольшие объёмы, он способен хранить огромное число сведений.

Большинство мировых IT-специалистов считают, что именно сверхпроводниковые квантовые программы являются самыми перспективными в современной цифровой сфере.

Разработка позволит учёным продвинуться в создании такого вида компьютера — система обеспечит полную защиту данных и позволит оптимизировать многие электронные процессы.