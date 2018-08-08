Ещё
Российские физики продвинулись в создании квантового компьютера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские физики продвинулись в создании квантового компьютера 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Московские учёные приступили к созданию инновационных процессоров, которые подойдут для работы квантовых компьютеров, сообщает «Русская планета».
В основе электронных блоков лежат сверхпроводниковые материалы. Сам процессор будет многокубитным — именно этот элемент является важнейшим структурным компонентом квантовой вычислительной машины. Несмотря на небольшие объёмы, он способен хранить огромное число сведений.
Большинство мировых IT-специалистов считают, что именно сверхпроводниковые квантовые программы являются самыми перспективными в современной цифровой сфере.
Разработка позволит учёным продвинуться в создании такого вида компьютера — система обеспечит полную защиту данных и позволит оптимизировать многие электронные процессы.
Парламентская газета: последние новости
Учёные из Новосибирска разработали инновационный нанопорошок Дальневосточные учёные создали перчатки для протезов Учёные внедрят цифровые технологии в горнодобывающую отрасль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили оскорбил Медведева и высказался о Путине90
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом147
Меладзе задержали на границе с ЕС15
Найдено место падения ракеты с истребителя НАТО21
Рэпер на Porsche насмерть сбил пешехода в Петербурге14
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение