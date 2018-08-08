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Учёные внедрят цифровые технологии в горнодобывающую отрасль
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Учёные внедрят цифровые технологии в горнодобывающую отрасль 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российские учёные разрабатывают электронную систему для горнодобывающей промышленности: разработка поможет управлять техникой на расстоянии, сообщает «Русская планета».
Новая программа переведёт все этапы добычи ископаемых в электронный формат. Предполагается, что работа бульдозеров, погрузчиков и самосвалов станет автоматизированной, а техникой можно будет управлять на расстоянии.
Такая схема не только позволит сделать работу более оперативной, но и снимет со специалистов часть тяжёлой физической нагрузки.
Первые испытания разработки начнутся уже осенью — в качестве «пилота» эксперты выбрали машину для доставки угля. В перспективе инженеры рассчитывают заместить при помощи роботов наиболее опасные для людей профессии.
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