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Томские учёные создадут робота для проверки реакторов
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Томские учёные создадут робота для проверки реакторов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты Томского политеха приступили к созданию роботизированной установки, которая сможет определять качество составляющих термоядерного реактора, сообщает «Русская планета».
Предполагается, что система станет ультразвуковой, благодаря чему инновационный робот сможет проверять материалы для термоядерного реактора на наличие дефектов. Эти компоненты используются для изготовления первых стенок реакторов.
Если учёные смогут сконструировать такого рода томограф, он станет первым в мире роботом по контролю качества возведения ядерных установок. Инженеры намерены завершить работу уже через два года.
Инновационная программа не только повысит эффективность производства, но и снизит риски при эксплуатации реакторов.
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