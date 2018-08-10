Без слез и когтей: как подготовить детей к появлению кошки в доме

Нередко отношения между детьми и кошками не складываются. Как сделать, чтобы ребята и котята подружились?

Даже если ваш ребенок еще не просит взять в дом котенка, он это сделает. Вроде бы простое понятное желание, и оно часто совпадает с родительским, тем не менее мамы и папы нередко оказываются в замешательстве: а не рано ли? и стоит ли? породистую или нет? кота или кошку?..

Минимальный возраст ребенка, когда его просьбу о котенке можно удовлетворить — пять лет. Он уже в состоянии понять, что кошка — живое существо, требующее уважения и внимания, что это ответственность. Хотя убирать за ней, конечно, ребенок еще не будет, делать это придется родителям.

Кошке, которая будет жить в семье с ребенком, придется стать объектом повышенного внимания со стороны малышни. И тут возможны конфликты. Фелинологи говорят, что здоровая кошка с нормальной психикой ребенку позволяет больше, чем взрослому. Но все равно ему нужно четко объяснить, что никакую кошку, даже самую терпеливую, нельзя третировать и навязывать ей свое внимание, если она, к примеру, явно его избегает — прячется на шкафу, в кладовой, а тем более шипит.

У природы, как говорится, нет плохой породы, тем более если животное имеет хорошую родословную и взято у добросовестного заводчика. Просто некоторые имеют свои особенности, которые плохо сочетаются с обстановкой в доме и с малышом. Не самый подходящий выбор — ориентальные, балийские, сиамские, тайские кошки, обладающие независимым нравом. Кроме того, есть так называемые легкие породы — они рано созревают в сексуальном плане. Неожиданно для хозяев уже в 4–5 месяцев они начинают выражать свои чувства характерным воем, что может быть неудобно для семьи, где есть маленькие дети.

Лучше не покупать породистого котенка дистанционно. Идеальный вариант — поехать с ребенком на выставку кошек, присмотреть там красивое животное, от которого можно взять котенка, и договориться забрать его, что называется, самовывозом (опять же взяв с собой ребенка). Это даст возможность оценить, какая обстановка в доме, в каких условиях живут кошка и ее потомство, как с ними общаются люди. Как только хозяева выпустят кошачье семейство, наблюдайте: если кошка-мама и дети ничего не боятся, свободно перемешаются по дому, играют, интересуются вами, не шарахаются от хозяев — все в порядке. Хороший знак, если котята лезут на руки, а особенно на руки к ребенку.

Ребенка надо сразу научить брать кошку на руки. Увы, даже взрослые часто делают это неправильно.

КАК НЕ НАДО: за передние лапы или лапами кверху, а также держа за подмышки — так, как мы обычно берем малышей. Кошке такая поза причиняет дискомфорт, а порой даже боль.

КАК НАДО: котят — двумя руками, после чего сажать на ладонь или колено. Взрослых кошек надо брать таким образом, чтобы одна рука была под передними лапами, а вторая, согнутая, оказалась под задними и тазом.