Китай создаст госкомитет по стандартам квантовых вычислений и измерений

Цзинань , 8 августа / Синьхуа / — В целях содействия индустриализации квантовых технологий в Китае будет создан Государственный технический комитет Китая по стандартам квантовых вычислений и измерений.

Данный комитет создается Цзинаньским институтом квантовых технологий и Шаньдунским управлением технического надзора за качеством товаров. Предполагается, что новый комитет будет организован за 6 месяцев.

В последние годы быстро развиваются квантовые вычисления, измерения и телекоммуникации. Несмотря на это, в квантовых отраслях по-прежнему отсутствуют официальные стандарты.

При квантовой связи используется квантовое переплетение фотонов с целью исключить несанкционированный доступ к передаваемой информации, который может повредить сигнал и потенциально привести к утечке конфиденциальных данных.

В мае текущего года Цзинань обнародовал план о строительстве Квантовой долины. К 2025 году здесь будет промышленный кластер стоимостью более десятка миллиардов долларов США.

Первая в мире линия защищенной квантовой связи протяженностью 2 тыс. км, известная как магистраль Цзин-Ху, соединяет Пекин, Цзинань, Хэфэй и Шанхай

Она подключена к первому в мире квантовому спутнику «Мо-цзы», названному в честь жившего в 5 веке до н.э. древнекитайского философа и ученого, которому приписывают проведение первых в истории человечества оптических экспериментов.

Напомним, что спутник «Мо-цзы» был запущен Китаем в августе 2016 года. -0-