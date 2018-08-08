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Китай создаст госкомитет по стандартам квантовых вычислений и измерений
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Китай создаст госкомитет по стандартам квантовых вычислений и измерений 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Цзинань, 8 августа /Синьхуа/ — В целях содействия индустриализации квантовых технологий в Китае будет создан Государственный технический комитет Китая по стандартам квантовых вычислений и измерений.
Данный комитет создается Цзинаньским институтом квантовых технологий и Шаньдунским управлением технического надзора за качеством товаров. Предполагается, что новый комитет будет организован за 6 месяцев.
В последние годы быстро развиваются квантовые вычисления, измерения и телекоммуникации. Несмотря на это, в квантовых отраслях по-прежнему отсутствуют официальные стандарты.
При квантовой связи используется квантовое переплетение фотонов с целью исключить несанкционированный доступ к передаваемой информации, который может повредить сигнал и потенциально привести к утечке конфиденциальных данных.
В мае текущего года Цзинань обнародовал план о строительстве Квантовой долины. К 2025 году здесь будет промышленный кластер стоимостью более десятка миллиардов долларов США.
Первая в мире линия защищенной квантовой связи протяженностью 2 тыс. км, известная как магистраль Цзин-Ху, соединяет Пекин, Цзинань, Хэфэй и Шанхай.
Она подключена к первому в мире квантовому спутнику «Мо-цзы», названному в честь жившего в 5 веке до н.э. древнекитайского философа и ученого, которому приписывают проведение первых в истории человечества оптических экспериментов.
Напомним, что спутник «Мо-цзы» был запущен Китаем в августе 2016 года. -0-
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