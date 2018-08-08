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Ученые показали, как выглядела Земля 750 млн лет назад
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Ученые показали, как выглядела Земля 750 млн лет назад 

BitCryptoNews 2 часа назад
Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядела Земля, прежде чем на ней появились люди? Интерактивный 3D-сайт под названием Ancient Earth Globe открыл своим пользователям возможность взглянуть на мир из космоса в эпоху динозавров, чтобы наглядным образом показать изменения.
Наблюдение Земли в различные моменты геологической истории позволяет вернуться на миллионы лет назад. Веб-сайт позволяет увидеть весь земной шар: его можно вращать и увеличивать, чтобы получить более подробную информацию о суше и океанах. Существует также возможность удалить облака для еще лучшего вида.
С помощью созданной модели пользователи могут вернуться на 150 млн лет назад, чтобы увидеть, как выглядела Земля в поздний Юрский период. В это время появились самые ранние ящерицы и начали развиваться примитивные млекопитающие, а доминирующее звено принадлежало динозаврам.
К сожалению, интерактивный глобус не дает возможности взглянуть на реальных существ, живущих в то время на земле и в воде. Но он предлагает различные подсказки и любопытные факты для любого периода времени, который выбирает пользователь. Например, взгляд на Землю 50 млн лет когда астероиды упали на планету и убили динозавров. Тогда птицы, рептилии и ранние млекопитающие, в том числе киты, выжили и в конечном итоге получили возможность развиваться дальше.
Для работы необходимо выбрать время, которое нужно увидеть. Сразу после этого Земля преобразится, позволяя взглянуть на то, как она выглядела ранее.
Пока одни ученые исследуют прошлое, другие смотрят в будущее: китайские ученые нашли способ посадить астероид на Землю для его изучения.
текст: Евгения Лиходей, фото: LoganArt / Pixabay, C. R. Scotese
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