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Объяснено неудержимое желание котов забираться в коробки
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Объяснено неудержимое желание котов забираться в коробки 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британские ученые рассказали, почему кошки так любят находиться в небольших замкнутых пространствах: в коробках и даже просто четко обозначенных областях вроде квадрата из изоленты.
Вне зависимости от того, сколько лет животному, какого оно пола и стерилизовано ли оно, любовь к небольшим контейнерам остается неизменной. Причины, по которым домашний любимец забрался в коробку, раковину, чемодан, шкаф или даже вазу, хозяева объясняют самыми разными способами. Однако эксперты по поведению животных рассказали, что кошки не могут устоять перед картонной коробкой из-за чувства безопасности, пишет Daily Mail.
В детстве котята прижимаются к маме, братьям и сестрам, чувствуя тепло и умиротворение. Ученые полагают, что взрослым кошкам замкнутое пространство напоминает о детстве. У животных выделяются уменьшающие стресс и вызывающие удовольствие эндорфины даже при нахождении в очень маленьких и неудобных коробках. Не случайно матери-кошки создают что-то наподобие «гнезд» для своих новорожденных малышей.
Практика показала, что часто кошкам достаточно даже наклеенной на полу в виде квадрата изоленты. «Виртуальная» коробка не так хороша, как настоящая, однако и она символизирует для кошек безопасную границу, отмечается в материале.
В Голландии ученые даже провели соответствующий эксперимент: животные из приюта были разделены на две группы, одной из которых были выданы в достаточном количестве коробки для убежищ. По сравнению с контрольной группой, которая коробок не имела, наблюдаемые кошки продемонстрировали способность лучше адаптироваться к новой среде обитания. Ученые уверены, что обычная коробка может спасти домашнего любимца при переезде от лишнего стресса.
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