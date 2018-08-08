Объяснено неудержимое желание котов забираться в коробки

Британские ученые рассказали, почему кошки так любят находиться в небольших замкнутых пространствах: в коробках и даже просто четко обозначенных областях вроде квадрата из изоленты.

Вне зависимости от того, сколько лет животному, какого оно пола и стерилизовано ли оно, любовь к небольшим контейнерам остается неизменной. Причины, по которым домашний любимец забрался в коробку, раковину, чемодан, шкаф или даже вазу, хозяева объясняют самыми разными способами. Однако эксперты по поведению животных рассказали, что кошки не могут устоять перед картонной коробкой из-за чувства безопасности, пишет Daily Mail.

В детстве котята прижимаются к маме, братьям и сестрам, чувствуя тепло и умиротворение. Ученые полагают, что взрослым кошкам замкнутое пространство напоминает о детстве. У животных выделяются уменьшающие стресс и вызывающие удовольствие эндорфины даже при нахождении в очень маленьких и неудобных коробках. Не случайно матери-кошки создают что-то наподобие «гнезд» для своих новорожденных малышей.

Практика показала, что часто кошкам достаточно даже наклеенной на полу в виде квадрата изоленты. «Виртуальная» коробка не так хороша, как настоящая, однако и она символизирует для кошек безопасную границу, отмечается в материале.