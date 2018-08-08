Лед с Эльбруса поможет ученым восстановить данные о загрязнении атмосферы за тысячи лет

МОСКВА , 8 августа. / ТАСС /. Российским ученым удалось собрать на вершине Эльбруса образцы льда, анализ которых позволит восстановить информацию о загрязнении атмосферы за последние сотни и тысячи лет, сообщили в среду в Институте географии Российской академии наук (РАН).

Экспедиция из семи человек, среди которых были представители Института географии РАН , Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Московского государственного университета , отправились на Кавказ почти месяц назад. За это время ученым удалось собрать почти 300 метров керна весом 1500 кг с ледника, расположенного на самой высокой вершине Европы. Отмечается, что полученные образцы для ученых — это буквально учебник истории.

"Только в ледниковых кернах в виде воздушных включений содержится информация о газовом составе атмосферы в прошлом. Мы можем восстановить информацию о загрязнении атмосферы за последние сотни и тысячи лет. Это единственный источник, из других данных эту информацию получить невозможно", — рассказывает руководитель экспедиции Владимир Михаленко, слова которого приводятся в сообщении.

Часть кернов будет изучена, а часть отправится в ледовое хранилище, которое специально для этого создается на французской антарктической станции «Конкордия» для будущих поколений исследователей.

"Изучение керна — это не только вопрос палеоклимата. В случае с Эльбрусом речь идет об устойчивом развитии целого региона России . На Кавказе ледники стремительно разрушаются — из-за этого горные породы становятся менее устойчивыми, а реки и озера — более водными, что приводит к катастрофическим природным процессам", — отмечают представители РАН.