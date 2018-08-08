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Лед с Эльбруса поможет ученым восстановить данные о загрязнении атмосферы за тысячи лет
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Лед с Эльбруса поможет ученым восстановить данные о загрязнении атмосферы за тысячи лет 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российским ученым удалось собрать на вершине Эльбруса образцы льда, анализ которых позволит восстановить информацию о загрязнении атмосферы за последние сотни и тысячи лет, сообщили в среду в Институте географии Российской академии наук (РАН).
Экспедиция из семи человек, среди которых были представители Института географии РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Московского государственного университета, отправились на Кавказ почти месяц назад. За это время ученым удалось собрать почти 300 метров керна весом 1500 кг с ледника, расположенного на самой высокой вершине Европы. Отмечается, что полученные образцы для ученых — это буквально учебник истории.
"Только в ледниковых кернах в виде воздушных включений содержится информация о газовом составе атмосферы в прошлом. Мы можем восстановить информацию о загрязнении атмосферы за последние сотни и тысячи лет. Это единственный источник, из других данных эту информацию получить невозможно", — рассказывает руководитель экспедиции Владимир Михаленко, слова которого приводятся в сообщении.
Часть кернов будет изучена, а часть отправится в ледовое хранилище, которое специально для этого создается на французской антарктической станции «Конкордия» для будущих поколений исследователей.
"Изучение керна — это не только вопрос палеоклимата. В случае с Эльбрусом речь идет об устойчивом развитии целого региона России. На Кавказе ледники стремительно разрушаются — из-за этого горные породы становятся менее устойчивыми, а реки и озера — более водными, что приводит к катастрофическим природным процессам", — отмечают представители РАН.
Экспедиция проводилась в рамках международного проекта Ice Memory, по которому ранее уже состоялось три миссии: во французских Альпах (2016 год), боливийских Андах (2017 год) и российском Алтае (2018 год). В дальнейшем ученые планируют отправиться в экспедицию на гору Килиманджаро в Африке и ледник Мера в Непале.
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