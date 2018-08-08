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Отчего вымерли мамонты
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Отчего вымерли мамонты 

Don't Panic 25 минут назад
Фото: Don't Panic
Теоретически, мамонты могли бы жить и сегодня. Ученые очень долго искали причины вымирания этих величественных созданий и вот, ответ найден.
Мамонты появились в плиоцене, то есть 2 миллиона лет назад. А исчезли они всего 9000 тысяч лет назад, что в масштабах истории жизни на Земле совсем немного.
Ученые полагают, что окончательно пропали мамонты в период последнего Вислинского ледникового периода. Палеонтолог Ивар Зупиньш предлагает вот эту версию:
Впрочем, у гипотезы есть и свои противники. К примеру, уральские ученые считают иначе — мамонты могли страдать не только от голода, но и от близкородственного скрещивания. Другими словами, постепенно животные утратили свои размеры и стали легкой добычей для хищников.
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