Отчего вымерли мамонты

Теоретически, мамонты могли бы жить и сегодня. Ученые очень долго искали причины вымирания этих величественных созданий и вот, ответ найден.

Мамонты появились в плиоцене, то есть 2 миллиона лет назад. А исчезли они всего 9000 тысяч лет назад, что в масштабах истории жизни на Земле совсем немного.

Ученые полагают, что окончательно пропали мамонты в период последнего Вислинского ледникового периода. Палеонтолог Ивар Зупиньш предлагает вот эту версию:

Впрочем, у гипотезы есть и свои противники. К примеру, уральские ученые считают иначе — мамонты могли страдать не только от голода, но и от близкородственного скрещивания. Другими словами, постепенно животные утратили свои размеры и стали легкой добычей для хищников.