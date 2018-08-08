Минобрнауки предложило уточнить основания для лишения ученых степеней

Министерство науки и высшего образования РФ Минобрнауки России ) подготовило проект постановления правительства, который предлагает изменения в положение о присуждении ученых степеней. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект документа вносит изменения в раздел, который определяет порядок лишения ученых степеней в случае, если ученая степень присуждена с нарушением критериев, установленных положением.

«Проектом постановления предлагается обеспечить более системный и комплексный подход к порядку лишения ученых степеней. В частности, предусматривается уточненный перечень оснований, по которым может быть подано заявление о лишение ученой степени, а также требования к такому заявлению», — говорится в пояснительной записке к документу.

В тексте приведены четыре пункта, в которых прописаны такие основания. Среди них — установленные судом или компетентным государственным органом факты, свидетельствующие об использовании соискателями ученых степеней поддельных документов, документов, полученных незаконным путем или содержащих недостоверные сведения. Кроме того, основанием для подачи заявления могут быть фактические данные, свидетельствующие об использовании в диссертации заимствованных материалов или отдельных результатов без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без отражения этого в диссертации. Еще одно основание — предоставление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях.

Кроме того, проект постановления вводит уточняющий перечень документов и материалов, прилагаемых к заявлению. В нем указываются, в том числе, аргументированные доводы о наличии оснований для подачи заявления о лишении ученой степени, а также выводы о наличии в диссертации заимствованных материалов, использованных без ссылки на источник. Отсутствие таких материалов будет являться основанием для отказа в рассмотрении заявления.

В данный момент проект постановления находится на стадии общественного обсуждения и проходит независимую антикоррупционную экспертизу.