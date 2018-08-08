Почему исчезла цивилизация майя

Майя — удивительная цивилизация, оставившая после себя ступенчатые храмы, загадочный календарь и уникальное искусство. Цивилизация стремительно развивалась с 300 по 660 годы нашей эры, а потом к 1100 году жители когда-то процветающих городов покинули свои жилища.

Куда и почему ушли майя — вопрос, который до сих пор задают историки, изучающие развитие цивилизаций Мезоамерики.

Некоторые исследователи считают, что цивилизация могла исчезнуть из-за продолжительной засухи, которая заставила майя искать себе новый дом. Недавно специалисты из Университета Кембриджа нашли доказательства этой теории.

Ученые провели изотопный анализ, который показал, что на территории, где проживали племена майя, количество осадков к 1100 году сократилось почти на 70%. Анализ отложений в озере Чичанканаб в Мексике также показал, что майя столкнулись с сильной засухой.

Мы провели изотопный анализ грунтовых вод, который показал, что молекулы воды содержат атом кислорода-17 вместо более общего кислорода-16. Такие молекулы намного тяжелее, и обычно накапливаются в озерах в период низких осадков, — заявили авторы исследования.

Несмотря на то, что изотопный анализ известен ученым уже давно, исследователи придумали новый способ, позволяющий одновременно измерять уровни всех различных изотопов кислорода и водорода. Такой подробный анализ позволяет узнать не только уровень осадков, но и температуру воды и уровень влажности.

Возможно, засуха привела к эффекту «домино», который сначала лишил майя пропитания, а потом привел к внутренним беспорядкам и войне, из-за которой цивилизация быстро распалась.