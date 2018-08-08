Предложено новое объяснение домашнему насилию

Домашнее насилие может быть связано с повышенной рождаемостью в семье и даже быть его причиной. Ученые протестировали и подтвердили эту гипотезу на примере южноамериканских индейцев чимане, в обществе которых у подвергавшихся насилию женщин в среднем больше детей. Результаты изложены в журнале Nature Human Behavior.

Домашнее насилие — физическое или психологическое — распространено по всему миру. В большинстве случаев оно исходит от мужчины, а жертвами насилия становятся женщины или дети. Поскольку такое поведение распространено почти повсеместно, вне зависимости от уровня развития социума, ученые могут исследовать его даже в самых простых обществах.

В новой работе ученые решили проверить свои идеи на примере индейского племени чимане из Южной Америки. Предыдущие исследования показали, что среди чимане, как и в любом месте на Земле, встречается бытовое насилие со стороны мужчин. Примерно 85% опрошенных женщин говорили, что становятся жертвами своих мужей. В таких семьях также оказалось больше детей, а у женщин была больше вероятность родить на следующий год после акта насилия, причем последнее было верно как для всех женщин в целом, так и для тех, у кого было несколько браков.

Исследование было проведено на ограниченной выборке — ученые опросили всего 105 женщин. Были и другие проблемы, которые могли подействовать на его объективность: например, опрошенные говорили о давно прошедших событиях, а в некоторых более ранних исследованиях ученые выяснили, что такие сведения могут быть ненадежны.

Авторы не считают, что из результатов можно сделать однозначный вывод о том, что домашнее насилие выгодно с точки зрения эволюции. Например, современная ситуация может сильно отличать от исторической, так как сейчас намного проще получить качественный алкоголь, который часто становится причиной насилия. Ученые отмечают, что этот вопрос нужно дополнительно исследовать в более широком культурном контексте с учетом выраженного в различной степени полового неравенства и динамики отношений между людьми.

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