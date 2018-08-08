Ракету-носитель «Ангара» предложили сделать многоразовой

Российскую ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" можно сделать многоразовой, осуществляя ее посадку на выдвижные опоры как у Falcon 9, полагает генеральный конструктор средств выведения, один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев

"Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью ракетно-динамического способа при использовании ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара-А3В", — говорится в статье Медведева, опубликованной в новом номере научного журнала ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

Как у Илона Маска

Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.

Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение и ракета "садится" на выдвижные опоры как у ракеты Falcon 9 от SpaceX

Создание многоразовый версии "Ангары", отмечает Медведев, потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12 процентов. Плюс, само возвращение ракеты потребует около 7 процентов от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.

В своей статье Медведев ведет речь только об "Ангаре-А5В" и "Ангаре-А3В", третья ступень которых должна быть водородной, то есть иметь повышенную грузоподъемность. Это, полагает генконструктор, должно компенсировать снижение грузоподъемности ракеты из-за многоразовости.

Приземлять ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. В случае, если многоразовая "Ангара" будет приземляться на космодроме Восточный, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50% от потенциально возможных 37 тонн, отмечает Медведев.

"После приземления на посадочную площадку (либо стационарную, если место падения находится на суше, например, в районе старта, либо плавучую, если место падения находится на водной поверхности), расположенную по направлению трассы, связка ускорителей проходит первичное послеполетное обслуживание, а затем транспортируется в район космодрома Восточный для ее подготовки к следующему пуску", — говорится в статье.

Цена вопроса

Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может быть снижена на 33-37% по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) на 22-27%.

"Следует отметить, что такое значительное снижение удельной стоимости пуска ракеты-носителя в перспективе может дать заметный экономический эффект, при запусках как в национальных интересах, так и в интересах коммерческих заказчиков", — пишет Медведев.

Генконструктор отмечает, что для создания конкурентоспособных отечественных средств выведения среднего и тяжелого классов "необходима скорейшая детальная проработка предприятиями и головными институтами ракетно-космической отрасли предлагаемых вариантов ракеты-носителя "Ангара-А5В" и "Ангара-А3В" с многоразовыми элементами".

Ракета "Ангара"

"Ангару" запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк . Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.

Как сообщал недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин , серийное производство новых ракет-носителей "Ангара" начнется к 2023-2024 году.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.

Другие проекты

В настоящее время возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX. Они возвращаются на Землю и совершают посадку на своих ракетных двигателях.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила групп S7 , владеющая проектом "Морской старт" . Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.