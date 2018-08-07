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Солнце меняет свою форму по таинственной причине, не понятной учёным
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Солнце меняет свою форму по таинственной причине, не понятной учёным 

13 Новостей.ru 55 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Наша Вселенная таит в себе множество загадок и даже обладая самыми современными технологиями, человечеству пока не под силу разгадать многие из них. Учёные практически ничего не знают не только о планетах, которые разбросаны по всему космосу, но и о главной звезде в нашей галактике, которая без преувеличения является символом жизни На земле. Без этого загадочного светила, наша цивилизация попросту не существовала бы, как и практически всё живое на планете. Но как не бьются лучшие умы над разгадкой тайн Солнца, многие из них скрыты и по сей день. Немногие знают о том, что каждые 11 лет Солнце меняет свою форму, то уменьшая, то увеличиваясь в размерах, но учитывая масштаб планеты, эти изменения не кажутся очень ощутимыми, но в то же время вызывают множество вопросов и природе данных изменений. Кроме того, учёные смогли выяснить интересную особенность при которой Солнце излучает звуки различной тональности и учёные сравнили эти звуки с музыкальными инструментами. Эти звуки меняются каждые одиннадцать лет, когда звезда увеличивается или уменьшается. Вселенная безгранична и полна загадок и не известно, сможем ли мы когда-то разгадать их все.
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