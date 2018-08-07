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Кора помогла деревьям преодолеть гравитацию
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Кора помогла деревьям преодолеть гравитацию 

Naked-Science.ru 45 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Французские биологи из Национального центра научных исследований провели эксперимент с сосудистыми растениями. Они выяснили, что движущая сила деревьев, заставляющая их подниматься ввысь, — это кора. Работа опубликована в журнале The New Phytologist.
Ранее ученые предполагали, что «двигатель», противодействующий гравитации, находится внутри ствола дерева. Последний эксперимент изменил эти представления. Для опыта ботаники отобрали девять тропических видов деревьев: Cecropia palmata, Laetia procera, Pachira aquatica, Simarouba amara, Virola michelii, Cordia alliodora, Tarrietia utilis, Gossypium hirsutum, Theobroma cacao. Они вырастили от восьми до 12 образцов каждого вида. Период роста составлял от трех до десяти месяцев. Затем деревья пересаживали в горшки под углом в 45 градусов, привязывая ствол к подпорке. В таком положении образцы проводили три месяца.
The New Phytologist
После того как опору убрали, деревья вытянулись вверх, перпендикулярно земле, образовав кривую по отношению к нижней части ствола. Затем ученые сняли кору. Представители пяти видов из девяти потеряли образовавшийся изгиб. Чтобы понять причину этого явления, исследователи рассмотрели внутреннюю структуру коры и стеблей.
Схематические изменения в структуре коры / The New Phytologist
Биологи обнаружили, что волокна коры образовывали решетчатые структуры. Они предположили, что система роста в этих деревьях схожа с Carica papaya. В таком случае, по их мнению, движущая сила — это радиальный рост, который увеличивает периметр коры и вытягивает ее. Неравномерное растяжение приводит к разной деформации решеток на внутренней и внешней частях коры, что вызывает искривления и помогает растениям преодолевать гравитацию.
В мае ученые из Тосканского университета обнаружили самое старое дерево Европы. По оценкам исследователей, ему около 1230 лет.
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