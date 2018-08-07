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Как долго вы проживете на других планетах
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Как долго вы проживете на других планетах 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Полеты на Луну, освоение космоса, терраформирование Марса: человек считает себя хозяином Вселенной, но в реальности же вряд ли выживет в суровых условиях космоса. Да и на других планетах долго не протянет — давайте проверим, сколько мы сможем продержаться на Марсе, Меркурии и прочих планетах Солнечной системы.
Начнем с самого жесткого. Меркурий расположен ближе всего к Солнцу и человек там не протянет более 0,001 секунды.
На Венере без защиты делать тоже особенно нечего. Атмосфера планеты на 98% состоит из углекислого газа — и это уже не говоря о том, что вся она покрыта облаками серной кислоты. Ученые рассчитали, что здесь человек сможет прожить максимум 0,94 секунды.
Кроваво-красный Марс на деле оказывается вполне пристойным местом для жизни. Считается, что легкий скафандр обеспечит человеку несколько суток жизни. Полетим дальше?
Впрочем, все показанное в ролике пока не более, чем мысленный эксперимент. Правда, сейчас уже идут разговоры о колонизации Марса: вот, как мы будем терраформировать новую планету.
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