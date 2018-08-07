С. Собянин: Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до 4 млн руб.

Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до 4 млн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

«Совместно с РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований — прим. Агентства «Москва» ) проводим конкурс проектов молодых ученых. В этом году размер гранта для победителя в два раза больше — 4 млн руб. Ученые могут воплотить свои идеи, а город получит научные разработки для повышения качества жизни», — написал С. Собянин

В конкурсе могут участвовать проекты и исследования в области энергетики, общественных и гуманитарных наук, информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности. Заявку можно подать до 21 сентября 2018 г.