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С. Собянин: Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до 4 млн руб.
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С. Собянин: Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Размер грантов для победителя конкурса проектов молодых ученых увеличили до 4 млн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
«Совместно с РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований — прим. Агентства «Москва») проводим конкурс проектов молодых ученых. В этом году размер гранта для победителя в два раза больше — 4 млн руб. Ученые могут воплотить свои идеи, а город получит научные разработки для повышения качества жизни», — написал С. Собянин.
В конкурсе могут участвовать проекты и исследования в области энергетики, общественных и гуманитарных наук, информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности. Заявку можно подать до 21 сентября 2018 г.
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