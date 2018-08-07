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Институт РАН запустил проект по популяризации науки в Facebook и Instagram
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Институт РАН запустил проект по популяризации науки в Facebook и Instagram 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Институт проблем развития науки Российской академии наук (РАН) запустил проект Daily Russian Science, в рамках которого планируется освещать деятельность российских ученых в Facebook и Instagram. Об этом во вторник сообщается на сайте академии.
"Новая социальная сеть о науке появилась на платформах Facebook и Instagram. Медиапроект Daily Russian Science разработан Институтом проблем развития науки РАН в рамках исследований информационно-аналитических технологий. Разноплановый контент проекта представляет статистику и динамику публикационной активности ученых и освещает экспертные мнения научного сообщества по актуальным вопросам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что источниками информации для Daily Russian Science станут поисковые платформы, объединяющие реферативные базы Web of Science и Scopus. Разработчики проекта обещают, что каждый день на страницах Daily Russian Science будут публиковаться мини-презентации ученых с высоким индексом Хирша (наукометрический показатель, учитывающий число публикаций ученого и число цитирований этих публикаций), аннотации проиндексированных статей в Web of Science. В выходные дни для подписчиков будут готовить фоторепортажи из научных музеев мира.
"В задачах медиапроекта о науке ежедневное освещение деятельности российских ученых, привлечение внимания к проблематике публикационной активности и формирование нового канала обратной связи общества с учеными. Весь контент Daily Russian Science, включая фото— и видеоматериалы, готовится авторами проекта", — отмечается в сообщении.
Разработчики проекта рассчитывают, что аудиторией Daily Russian Science станут как члены научного сообщества, так и пользователей соцсетей, интересующиеся наукой.
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