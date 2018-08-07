Ученые нашли источник следов «темной материи» в центре Млечного Пути

Об этом заявили специалисты из Амстердамского университета.

Ученые заявляют, что найдены очередные доказательства существования «темной материи». Ее предполагаемые следы обнаружены в центре Млечного Пути. По словам экспертов, они были порождены обычными звездами, а не распадами частиц загадочной субстанции.

— Нам было крайне важно знать, как устроена эта область избыточного гамма-излучения и где она находится, а также то, как выглядит ее спектр, — пояснил сотрудник Амстердамского университета Кристоф Венигер.

По его словам, без этого фактора экспертам не удавалось понять, что именно порождает это свечение — распады частниц «темной материи» или обычные астрофизические процессы в центре галактики. Эксперты уточнили, что «темной материей» является невидимая субстанция, о наличии которой можно судить только по ее гравитационному воздействию. Эта материя не контактирует с электромагнитными волнами. Таким образом, она не испускает, а также не поглощает и не отражает никакого излучения.

Ранее ученые считали, что благодаря запущенному гамма-телескопу «Ферми» им удалось найти первые следы «темной материи» в виде странного избытка гамма-излучения в центре Млечного Пути. По словам экспертов, яркость этой «находки» в высокоэнергетической части спектра значительно превышала теоретически предсказанные значения. Тогда ученые предположили, что источником данного излучения могли быть распады сталкивающихся «вимпов» (гипотетические слабовзаимодействующие массивные частицы — прим. ред.).

В дальнейшем исследователи при наблюдениях использовали «Ферми» и данные рентгеновского телескопа NuSTAR. Полученные данные заставили их усомниться в выявленной ранее гипотезе. Оказалось, что данные излишки распределены по ядру галактики не равномерно, а «точечным» образом. В результате появилась гипотеза, что их возможным источником являются миллисекундные пульсары или молодые нейтронные звезды.

Кристоф Венигер вместе с коллегами нашел способ, как еще можно доказать, что «темная материя» существует. Эксперты обратили внимание на то, что существует характерная черта, которая связывает подобные свечения с избытком гамма-излучения, а также будет отсутствовать у «темной материи». Эту связь ученые установили между силой свечения и массой звезд.

Эксперты обработали снимки «Ферми» с помощью специального алгоритма, разработанного для того, чтобы сопоставить массы звезд в разных точках Млечного Пути, а также силу их яркости в гамма-диапазоне.

В результате выяснилось, что данная взаимосвязь действительно есть. Вероятность случайного совпадения составляет всего один шанс на почти бесчисленное множество попыток. Эксперты считают, что в дальнейшем им удастся полученные данные ими данные помогут крупнейшим строящимся радиообсерваториям получить первые фото пульсаров, а также доказать, что они существуют.

Итоги исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ранее ученые сообщали о еще одном доказательстве существования «темной материи» (подробнее…).