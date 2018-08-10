Фон гамма-излучения из центра Млечного пути и черная материя — есть ли связь?

В течении практически десяти лет ученые пытались выяснить природу рассеянного излучения, которое исходит из центральной части Млечного пути. Сначала были предположения, что оно возможно исходит от незаметных частиц, принадлежащих темной материи. Их обнаружение является целью большинства ученых.

Физики, работающие в Амстердамском университете в Нидерландах , провели новое исследование в котором было обнаружено множество факторов, подтверждающих другую теорию. Согласно этому предположению, в центре загадочного гамма-излучения находятся пульсары, которыми называют нейтронные звезды.

Кристоф Венигер утверждает, что для определения правильной теории понадобиться изучить больше данных и более точную информацию о природе и спектре загадочного излучения. В исследовательской работе ученый вместе со своими коллегами обнаружил связь интенсивности загадочного излучения с тяжестью массы звезд, расположенных в центральной части Млечного пути. Исследование основано на новейшем оборудовании для анализирования данных. Стоит отметить, что разработкой занимался сам Венигер со своей командой. В задачах данного оборудования стоит проведение физического моделирования и анализа изображений.

Авторы исследования утверждают, что факты, обнаруженные во время работы, дают доказательства в сторону теории о пульсарах миллисекундного типа. Они дают точное объяснение избытка гамма-излучения, которое исходит из центральной части Млечного пути. Авторы утверждают, что темная материя или другие астрофизические события не дают объяснения данной корреляции гамма-излучения и плотности масс звезд.

Результаты исследования размещены в Nature Astronomy.