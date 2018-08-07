Российский ученый прокомментировал мнение коллег из Австралии о грядущих климатических изменениях

Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН , заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов прокомментировал мнение коллег из Австралийского национального университета. Они считают, что Земля может превратиться в теплицу независимо от выполнения условий Парижского соглашения, сообщило ИА Nation News.

По мнению специалистов из Австралийского национального университета, антропогенное потепление может спровоцировать другие процессы, которые называют «обратной связью».

«Подобные эксперименты по оценке обратных связей делались уже неоднократно, но пока никаких результатов, говорящих о возможной катастрофе на Земле, ученые не получали», — заявил российский климатолог.

Специалисты со всего мира не могут сказать точно, какое климатическое будущее ждет нашу планету. Они проводили множество экспериментов, но говорить, что исследования австралийских ученых перевернут науку, нельзя, заключил Владимир Семенов.