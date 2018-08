Земля может превратиться в «теплицу»

Средняя температура на Земле может вырасти на четыре-пять градусов, говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Это значит, что часть регионов нашей планеты станут необитаемыми. Из-за таяния ледников уровень мирового океана поднимется на 10-60 метров. А температура на планете будет выше, чем когда-либо за последние 1,2 миллиона лет. Изменения будут происходить постепенно — в течение ста или двухсот лет, но процесс будет необратимым.

Авторы исследования считают, что мы до сих пор недооценивали силу и чувствительность природных систем. Считалось, что изменение климата станет глобальной проблемой, если к концу XXI века температура повысится на 3-4 градуса. Но в новом исследовании говорится, что повышение температуры даже на два градуса обернется для Земли серьезными последствиями. Естественные системы, которые ежегодно поглощают до 4,5 миллиарда тонн углерода, при повышении температуры, наоборот, будут его производить. В результате, на планете станет на четыре-пять градусов теплее, чем до промышленной революции. Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода (середина ХIХ века) и растет на 0,17 градуса за десятилетие.

«Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые «обратной связью». Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы», — говорит Уилл Стеффен, ведущий автор исследования из Австралийского национального университета.

Исследователи выделили десять таких процессов: таяние ледников, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также сокращение объемов снежного покрова в этом регионе и другие.

Негативного сценария можно избежать, если человечество пересмотрит свои отношения с планетой.

«Климат и другие глобальные изменения показывают, что мы воздействуем на систему Земли на мировом уровне. Это означает, что люди, как сообщество, могут управлять нашими отношениями с системой, чтобы влиять на будущие планетарные условия. В этом исследовании определены некоторые рычаги, которые могут использоваться для этого», — говорит соавтор исследования Кэтрин Ричардсон из Копенгагенского университета.

Например, к середине столетия мы должны на международном уровне остановить сжигание ископаемого топлива, прекратить вырубку лесов и сосредоточиться на их защите, а также на озеленении планеты, придумать технологии, которые помогут блокировать солнечные лучи и разработать приборы для поглощения углерода из воздуха.