Китайские биологи создали первые пивные дрожжи с одной хромосомой 

Группе биологов из Шанхайского института физиологии растений и экологии Китайской академии наук впервые в истории удалось создать организм с одной хромосомой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Nature.
Китайские специалисты провели серию экспериментов, в результате которой у них получились пивные дрожжи с одной хромосомой.
По данным информагентства, сотрудники лаборатории синтетической биологии поместили на одну хромосому наследственную информацию из 16 хромосом. В итоге ученые установили, что рост клетки точно такой же, как и раньше, а ее функции остались без изменений.
Отмечается, что благодаря работе шанхайских биологов была сформирована упрощенная форма живого организма.