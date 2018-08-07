Китайские биологи создали первые пивные дрожжи с одной хромосомой

Группе биологов из Шанхайского института физиологии растений и экологии Китайской академии наук впервые в истории удалось создать организм с одной хромосомой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Nature.

Китайские специалисты провели серию экспериментов, в результате которой у них получились пивные дрожжи с одной хромосомой.

По данным информагентства, сотрудники лаборатории синтетической биологии поместили на одну хромосому наследственную информацию из 16 хромосом. В итоге ученые установили, что рост клетки точно такой же, как и раньше, а ее функции остались без изменений.

Отмечается, что благодаря работе шанхайских биологов была сформирована упрощенная форма живого организма.