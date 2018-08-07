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Китайские астрономы обнаружили гигантскую звезду богатую литием
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Китайские астрономы обнаружили гигантскую звезду богатую литием 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 7 августа /Синьхуа/ — Китайские астрономы обнаружили самую богатую литием гигантскую звезду. Находка может пролить больше света на эволюцию Вселенной.
Звезда, в которой лития в 3 тыс. раз больше, чем в обычной звезде, была обнаружена на расстоянии в 4,5 тыс. световых лет от Земли в направлении созвездия Змееносца в северной части галактического диска Млечного пути.
Команде исследователей под руководством астрономов из Государственной астрономической обсерватории КНР /ГАОК/ при Академии наук Китая удалось обнаружить эту звезду при помощи телескопа LAMOST, расположенного в обсерватории Синлун в 170 км от китайской столицы.
Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала Nature Astronomy. -0-
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