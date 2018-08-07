Китайские астрономы обнаружили гигантскую звезду богатую литием

Пекин, 7 августа / Синьхуа / — Китайские астрономы обнаружили самую богатую литием гигантскую звезду. Находка может пролить больше света на эволюцию Вселенной.

Звезда, в которой лития в 3 тыс. раз больше, чем в обычной звезде, была обнаружена на расстоянии в 4,5 тыс. световых лет от Земли в направлении созвездия Змееносца в северной части галактического диска Млечного пути.

Команде исследователей под руководством астрономов из Государственной астрономической обсерватории КНР /ГАОК/ при Академии наук Китая удалось обнаружить эту звезду при помощи телескопа LAMOST, расположенного в обсерватории Синлун в 170 км от китайской столицы.

Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала Nature Astronomy. -0-