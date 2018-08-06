Галактика Андромеда может поглотить Млечный путь, считают учёные

Американские учёные проанализировали данные относительно нашей галактики и выяснили ряд интересных особенностей в ходе реконструкции событий, которые могли произойти более 2-х миллиардов лет назад. Так, согласно их данным, кроме Млечного пути существовала галактика поменьше, которую вполне могла поглотить соседняя Андромеда и со временем стала огромных размеров из-за поглощения соседних галактик. Раньше невозможно было вычислить подобные данные, но сейчас у учёных в распоряжении есть мощные суперкомпьютеры, которые могут быстро обрабатывать полученные данные и моделировать различные пробелы в тайнах нашей Вселенной, которые человечеству только предстоит разгадать. Учёные дали название поглощенной галактике, которая была по размерам немного меньше нашего Млечного пути и назвали её М32. Это открытие является очень важным для всего научного мира и способно перевернуть представление о процессах, которые происходили ранее в космосе. Но есть и неутешительный прогноз для Млечного пути. Андромеда стремительно движется к нашей галактике, преодолевая расстояние в 100 километров каждую секунду и это может означать, что и наша галактика будет поглощена в будущем. Однако, для этого процесса может понадобится около 3-х миллиардов лет и за это время могут произойти другие события, которые погубят нашу галактику.