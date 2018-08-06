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Ученые решили еще раз исследовать Чернобыль и увиденное привело их в шок
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Ученые решили еще раз исследовать Чернобыль и увиденное привело их в шок 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Авария на Чернобыльской АЭС стала наиболее масштабной и большой технологической катастрофой в истории человечества. Через одну маленькую неточность, одну ошибку, десятки тысяч людей лишились жизни, а планета получена ужасный шрам, который зарастает до сих пор. До сих пор территория возле станции и Припять остаются зоной отчуждения. По словам многих исследователей и ученых, на этой земле еще долго не будет появляться нормальная флора и фауна. Но последние исследования говорят нам совсем другое. Недавно эксперты из Великобритании решили запустить проект, который касается изучения восстановления планеты после катастрофы. А именно исследователей интересовало состояние местной флоры и фауны. Ведь нужно четко понимать, сколько времени требует природа, чтобы снова начать развиваться.
Результаты первых исследований поразили всех! Как оказалось, в Чернобыльской зоне уже почти восстановилась популяция животных-эндемиков, а также появились несколько видов, которые считались пропавшими не одну сотню лет.
Европейская рысь, бурый медведь, зубры и даже лошади — радиация не может быть хорошей штукой, но знаете что? Она влияет на природу гораздо лучше, чем человек. Можно сказать, что мы хуже ядерной войны для флоры и фауны нашей планеты. По словам ученых, можно четко проследить, как человек портит окружающую среду. Насколько действеннее за масштабную мировую катастрофу человек уничтожает окружающий мир. За последние тридцать лет в зоне отчуждения животных стало в разы больше.
На украинской стороне, ученые установили более 40 камер наблюдения. Отснятые видео шокировали всех! Леса Чернобыля напоминают пасторальную картинку из учебника по биологии: дикие кабаны, волки, косули и лисы чувствуют себя здесь совершенно замечательно.
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