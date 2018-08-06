Нижегородские и индийские ученые создали уникальный УФ-детектор

Коллектив ученых из нижегородского Университета Лобачевского, Индийского технологического института Джодхпур и Индийского технологического института Ропар разработал ультрафиолетовый (УФ) детектор, нечувствительный к солнцу, сообщает пресс-служба ННГУ.

Такие приборы отсекают излучение с длиной волны более 280 нм, что помогает избежать помех от солнечного света и регистрировать УФ-излучение при дневном излучении.

По словам заведующего лабораторией НИФТИ ННГУ Алексея Михайлова, данный детектор может использовать в таких важных областях, как детектирование нарушений озонового слоя атмосферы, мониторинг работы реактивных двигателей, обнаружение пламени.

Такой детектор реализован учеными впервые в мире.

«Создание таких фотодетекторов позволит использовать уже имеющиеся «кремниевые» технологии и адаптировать их к изготовлению приборов нового поколения», — резюмировал Михайлов.