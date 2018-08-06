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Ученые назвали причину роста числа медуз в Азовском море
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Ученые назвали причину роста числа медуз в Азовском море 

Rambler News Service 1 час назад
В июле в Азовском море ученые зафиксировали повышенное количество медуз Rhizostoma pulmo, что связано с постоянно возрастающей соленостью водоема, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на Азовский НИИ рыбного хозяйства.
По данным института, в июле число таких медуз в Азовском море составляло до 100 особей на один квадратный метр, при этом наибольшее количество — до 1040 медуз на квадратный метр — наблюдалась в юго-западной части моря.
Медузы Rhizostoma pulmo обычно обитают в Черном море, отметили ученые, и помимо роста уровня соли, их появлению в Азовском море также способствовал рост температуры воды, обилие пищи и слабая конкуренция со стороны планктоноядных рыб.
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