Ученые назвали причину роста числа медуз в Азовском море

В июле в Азовском море ученые зафиксировали повышенное количество медуз Rhizostoma pulmo, что связано с постоянно возрастающей соленостью водоема, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на Азовский НИИ рыбного хозяйства.

По данным института, в июле число таких медуз в Азовском море составляло до 100 особей на один квадратный метр, при этом наибольшее количество — до 1040 медуз на квадратный метр — наблюдалась в юго-западной части моря.

Медузы Rhizostoma pulmo обычно обитают в Черном море, отметили ученые, и помимо роста уровня соли, их появлению в Азовском море также способствовал рост температуры воды, обилие пищи и слабая конкуренция со стороны планктоноядных рыб.