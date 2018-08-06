Надо хоть что-то предлагать: на Украине попросят НАТО заблокировать Босфор и Дарданеллы

Киев, 6 августа. В связи с действиями России в Азовском море, предпринятыми в ответ на незаконный захват украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд», Украина вынуждена будет обратиться к НАТО для блокировки Босфора и Дарданеллы. Об этом заявил украинский эксперт, директор Института трансформации общества Олег Соскин

По его мнению, это единственный способ для Киева минимизировать так называемые последствия досмотра российскими пограничниками судов, следующих в украинские порты. Соскин уверен, что такие действия со стороны Североатлантического альянса при содействии США станут «серьезным ударом по России».

«В Средиземном море находится шестой флот США, его еще немножко усилят седьмым, и они полностью перекроют Босфор и Дарданеллы», — сказал эксперт в разговоре с «ПолитНавигатором».

Напомним, украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. Москва в связи с произошедшим была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе. Стоит отметить, что Россия имела на это полное право согласно ратифицированному в 2004 году договору между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Принятые меры вызвали бурю неодобрения со стороны Киева. От безысходности положения на Украине стали подниматься вопросы необходимости привлечения миротворческого контингента ООН к сопровождению украинских судов. В то же самое время украинцы признавали, что «звучит глупо, но ведь надо хоть что-то предлагать!».

Многие эксперты пришли к мнению, что нападки украинской стороны на Россию в связи с якобы «блокадой» в Азовском море свидетельствуют о желании Киева прикрыть серьезные проблемы, которые существуют в военно-морских силах страны.

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