Милитаризация Азовского моря — удар России по украинской экономике

Мариуполе. В последние три месяца активность Российской Федерации в Азовском море значительно возросла. Россияне все чаще не позволяют торговым судам (направляющимся в украинские порты и выходящим из них) беспрепятственно проходить через Керченский пролив. До 2014 года проверка корабля, который задерживала российская Федеральная служба безопасности, занимала примерно два часа. Сейчас эта процедура длиться до 88 часов. Россияне специально создают проблемы, а в итоге увеличивается стоимость перевозки товаров, произведенных, в частности, промышленными предприятиями юго-востока Украины . Как говорит директор мариупольского морского порта Юрий Балан, ущерб от задержки одного судна на сутки составляет 15 тысяч долларов. Больше всего страдают транспортные компании, работающие с портами в Бердянске

Увеличение расходов на транспорт и неудобства, связанные с задержкой и проверкой судов, приводят, в свою очередь, к росту цен на такого рода услуги. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в своем интервью, появившемся 15 июля, отмечал, что с конца апреля до июля этого года российская сторона задержала 116 торговых судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море и выходивших из них. По данным Администрации морских портов Украины, ФСБ задержала 148 кораблей (эти цифры 16 июля привел заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ).

Украинская сторона сообщает, что такого рода инциденты происходят каждый день. Действия России — это не просто стремление нанести украинцам ущерб, а попытка довести украинские порты до банкротства. Блокирование Киеву доступа к его портам можно трактовать как намерение полностью отрезать Украину от Азовского моря, то есть превратить его во внутреннее море РФ.

Действия Кремля не ограничиваются политико-экономической сферой. В последние три месяца он предпринял ряд шагов, нацеленных на наращивание своего военного присутствия в регионе. По информации украинской стороны, в период с мая по июль в Азовском море появилось 18 военных кораблей, которые раньше несли службу, в частности, в Каспийском море. В азовских портах находится сейчас как минимум 40 кораблей, принадлежащих пограничной службе и ВМФ России. Это, например, построенные еще в советскую эпоху артиллерийские катера проекта 1400 «Гриф» и проекта 1204 «Шмель». Как сообщал Украинский военный портал, российские силы в Азовском море получили подкрепление в виде двух «Шмелей» и одного катера «Гриф-М», которые перебросили в Керчь (оккупированный Крым ). Также россияне располагают современными ракетными кораблями проекта 21631 «Буян-М», оснащенными ракетами «Калибр».

Ейска и Следует подчеркнуть, что корабли «Буян-М» включены в состав Черноморского флота, и вместе с другими его силами они могут стать важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию в Азовском море. Серьезной угрозой украинцы считают российские десантные корабли, базирующиеся в непосредственной близости от Бердянска и Мариуполя. Украинская сторона предполагает, что в портах Таганрога Приморско-Ахтарска сосредоточена относительно сильная десантная группировка. В нее, по всей вероятности, входят десантные катера проекта 11770 («Серна»), которые способны взять на борт 92 человека, один танк или два бронетранспортера, а также десантные катера проекта 21820 («Дюгонь»), на которые можно загрузить 90 человек, два танка или четыре бронетранспортера.

Ситуация выглядит для украинской стороны крайне неблагоприятной, поскольку в Азовском море у нее нет структур ВМФ. Сейчас против россиян могут выступить только корабли 23-го Мариупольского отряда морской охраны, подчиняющегося пограничной службе. В его состав входит 18 единиц морской техники. Это, в частности, оснащенные пулеметами сторожевые катера «Гриф» и сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул» с артиллерийскими установками АК-230. Кроме того, отряд располагает сторожевыми катерами «Калкан» (проект 50030), «Галия», УМС-600 и одним гражданским судном, конфискованным у турецких браконьеров (все они оснащены пулеметами).

Видя, что силы неравны, а Российская Федерация внезапно начала наращивать свое присутствие в этом регионе, Киев понимает, что на азовском направлении появилась серьезная угроза. Украинские эксперты и политики открыто признают, что они опасаются не только того, что Россия лишит Украину возможности пользоваться экономическим потенциалом Азовского моря (например, торговыми маршрутами), но и того, что она решит захватить Мариуполь и Бердянск. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, увеличение количества десантных кораблей в азовских портах позволит россиянам провести операцию, в которой примут участие силы 8-й, 49-й и 59-й армий Южного военного округа.

Сейчас украинские силовые структуры, функционирующие в районе Азовского моря, не способны эффективно защищать украинское побережье и охранять торговые пути. Пользуясь увеличивающейся диспропорцией сил и невыгодным для Киева правовым статусом его акватории (оно считается «внутренним морем Украины и России», и по действующему договору российским силам разрешено приближаться к украинским берегам на расстояние в 12 морских миль), Кремль мог бы провести ряд успешных провокаций или использовать этот регион для достижения своих военно-политических целей. Украинская сторона, однако, по мере возможностей старается отвечать на агрессивные действия Москвы

Украинский военнослужащий во время патрулирования Азовского моряОдним из примеров демонстрации готовности украинцев защищать свое побережье стало выделение трех участков между Бердянском и Широкино, на которых с 1 июня до 1 сентября будут проходить учения сил морской охраны, артиллерийских и ракетных войск. Украина решила также модернизировать корабль морской охраны «Донбасс». В ближайшие месяцы Киев, судя по всему, постарается нейтрализовать или ограничить превосходство россиян в Азовском море, увеличивая потенциал своих воздушных и ракетных сил, а также занимаясь их модернизацией.

Ситуация изменится в благоприятном для украинцев направлении, если Генштаб и командование ВМФ смогут выполнить поручение Петра Порошенко , который 17 июля призвал «остановить российские провокации при прохождении Керченского залива». В рамках выполнения приказа можно, например, выделить корабли береговой охраны для сопровождения торговых судов, чтобы снизить риск их задержания силами ФСБ. «Я так понимаю, что появятся конвои, которые будут сопровождать гражданские корабли из пункта А в пункт Б и препятствовать сотрудникам ФСБ проводить проверки. Сейчас это единственный вариант решения проблемы, другие методы в ситуации, когда нормы международного права не работают, не помогут», — говорит сотрудник украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Сказать, удастся ли в ближайшее время претворить план в жизнь, сложно. В свою очередь, в долгосрочной перспективе украинцы могут уменьшить диспропорцию сил, разместив в прибрежной зоне платформы с новейшими украинскими ракетами «Нептун». Можно также ожидать, что Киев предпримет попытку размещения в портах Азовского моря катеров «Айленд», которые должны передать украинцам американцы, или артиллерийских катеров проекта 58155 («Гюрза-М»).

Сейчас ясно одно: действия, которые предпринимает Россия, представляют серьезную опасность для украинской экономики и показывают, как Москва может использовать свои военно-морские силы для того, чтобы начать в благоприятных для себя условиях боевые действия, которые еще нельзя будет классифицировать как открытый конфликт.